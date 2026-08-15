Elympics 今日價格

Elympics (ELP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.13%。目前 ELP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELP。

Elympics 目前市值在 $ 592,925 排名第 #-，流通供應量為 1.61B ELP。過去 24 小時內，ELP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01138438，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELP 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -7.96%。過去一天，總交易量達到 $ 129.88K。

Elympics（ELP）市場資訊

市值 $ 592.93K$ 592.93K $ 592.93K 成交量（24H） $ 129.88K$ 129.88K $ 129.88K 完全稀釋市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 1.61B 1.61B 1.61B 總供應量 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Elympics 的目前市值為 $ 592.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 129.88K。ELP 的流通量為 1.61B，總供應量是 3500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.29M。