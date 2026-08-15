dForce 今日價格

dForce (DF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 DF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DF。

dForce 目前市值在 $ 97,359 排名第 #-，流通供應量為 999.93M DF。過去 24 小時內，DF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.5，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -5.35%。過去一天，總交易量達到 --。

dForce（DF）市場資訊

市值 $ 97.36K$ 97.36K $ 97.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 97.36K$ 97.36K $ 97.36K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

dForce 的目前市值為 $ 97.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DF 的流通量為 999.93M，總供應量是 999926146.6275177，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.36K。