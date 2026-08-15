Bubble Protocol 今日價格

Bubble Protocol (BPL) 今日實時價格為 $ 0.02753038，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 BPL 兌 USD 的匯率為 $ 0.02753038 每 BPL。

Bubble Protocol 目前市值在 $ 550,604 排名第 #-，流通供應量為 20.00M BPL。過去 24 小時內，BPL 的交易價格在 $ 0.02728136（低點）和 $ 0.02960417（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.054526，而歷史最低價為 $ 0.0245755。

短期表現方面，BPL 在過去一小時內波動了 -2.47%，過去7 天內波動了 -0.36%。過去一天，總交易量達到 $ 3.98K。

Bubble Protocol（BPL）市場資訊

市值 $ 550.60K$ 550.60K $ 550.60K 成交量（24H） $ 3.98K$ 3.98K $ 3.98K 完全稀釋市值 $ 550.60K$ 550.60K $ 550.60K 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 總供應量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Bubble Protocol 的目前市值為 $ 550.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.98K。BPL 的流通量為 20.00M，總供應量是 20000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 550.60K。