Jimothy The Raccoon 今日價格

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 今日實時價格為 NT$ 0.007637，過去 24 小時內變化了 7.19%。目前 JIMOTHY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007637 每 JIMOTHY。

Jimothy The Raccoon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JIMOTHY。過去 24 小時內，JIMOTHY 的交易價格在 NT$ 0.0068（低點）和 NT$ 0.00924（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，JIMOTHY 在過去一小時內波動了 -5.67%，過去7 天內波動了 +76.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 202.23K。

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 202.23KNT$ 202.23K NT$ 202.23K 完全稀釋市值 NT$ 7.64MNT$ 7.64M NT$ 7.64M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Jimothy The Raccoon 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 202.23K。JIMOTHY 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.64M。