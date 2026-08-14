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Jimothy The Raccoon 目前實時價格為 0.007637 TWD。JIMOTHY 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 JIMOTHY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Jimothy The Raccoon 目前實時價格為 0.007637 TWD。JIMOTHY 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 JIMOTHY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Jimothy The Raccoon 圖標

Jimothy The Raccoon實時價格 (JIMOTHY)

1 JIMOTHY 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.246169
NT$0.246169NT$0.246169
+7.19%1D
TWD
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:05:38 (UTC+8)

Jimothy The Raccoon 今日價格

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 今日實時價格為 NT$ 0.007637，過去 24 小時內變化了 7.19%。目前 JIMOTHY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.007637 每 JIMOTHY。

Jimothy The Raccoon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- JIMOTHY。過去 24 小時內，JIMOTHY 的交易價格在 NT$ 0.0068（低點）和 NT$ 0.00924（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，JIMOTHY 在過去一小時內波動了 -5.67%，過去7 天內波動了 +76.33%。過去一天，總交易量達到 NT$ 202.23K

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）市場資訊

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NT$ 202.23K
NT$ 202.23KNT$ 202.23K

NT$ 7.64M
NT$ 7.64MNT$ 7.64M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Jimothy The Raccoon 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 202.23K。JIMOTHY 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 7.64M

Jimothy The Raccoon 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0068
NT$ 0.0068NT$ 0.0068
24H最低價
NT$ 0.00924
NT$ 0.00924NT$ 0.00924
24H最高價

NT$ 0.0068
NT$ 0.0068NT$ 0.0068

NT$ 0.00924
NT$ 0.00924NT$ 0.00924

--
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-5.67%

+7.19%

+76.33%

+76.33%

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）價格歷史 TWD

跟蹤 Jimothy The Raccoon 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.01651232+7.19%
30天NT$ +0.003637+90.92%
60天NT$ +0.003637+90.92%
90天NT$ +0.003637+90.92%
Jimothy The Raccoon 今日價格變化

今天，JIMOTHY 記錄了 NT$ +0.01651232 (+7.19%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Jimothy The Raccoon 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.003637 (+90.92%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Jimothy The Raccoon 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，JIMOTHY 的變化為 NT$ +0.003637 (+90.92%)，從而更廣泛地了解其表現。

Jimothy The Raccoon 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.003637 (+90.92%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Jimothy The Raccoon 價格歷史頁面

Jimothy The Raccoon 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Jimothy The Raccoon 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Jimothy The Raccoon 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 JIMOTHY 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

JIMOTHY_USDT在4小時周期運行於中枢0.007901上方。價格突破R1阻力位0.008792後，維持高位震盪。當前價位0.009066處於R1與R2之間。樞軸系統顯示多方結構完整。短期均線組呈現買入信號，長期均線組則保持中性偏多排列。指標一致性出現分歧，MACD形成死叉形態，動能方向發生逆轉。RSI處於中性區域，波動率未現極端擴張，快慢指標分層明顯，多空力量暫時平衡。上方R2價位0.009756距離現價約7.6%，該位置構成遠端參考阻力；下方R1價位0.008792距離現價約3.0%，該位置構成近端支撐參考；而樞軸0.007901距離現價約12.8%，該位置為遠端結構性支撐。S1價位0.006937位於更深层次級別。市場正處於關鍵方向選擇期。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Jimothy The Raccoon 的價格？

JIMOTHY 的價格受到以下因素的影響：市場情緒與社群媒體的炒作、交易所上的交易量與流動性、整體加密貨幣市場趨勢（尤其是比特幣）、社區參與度與持倉者活動、新交易所的上幣情況、巨額持有者的交易行為、迷因幣的流行週期，以及投機性交易行為。

為什麼人們想知道 Jimothy The Raccoon 今天的價格？

人們想知道JIMOTHY今日的價格，主要有以下幾個原因：追蹤投資價值、決定買入或賣出、監控市場趨勢、評估盈虧、與其他迷因幣進行比較，以及做出明智的交易決策。加密貨幣的價格波動性極高，因此需要持續監控，以把握最佳交易時機。

Jimothy The Raccoon 的價格預測

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JIMOTHY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Jimothy The Raccoon 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Jimothy The Raccoon 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Jimothy The Raccoon 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JIMOTHY 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Jimothy The Raccoon

準備好開始使用 Jimothy The Raccoon 了嗎？在 MEXC 購買 JIMOTHY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Jimothy The Raccoon 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Jimothy The Raccoon 將立即存入您的錢包。
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 購買教程

Jimothy The Raccoon 能做什麼？

擁有 Jimothy The Raccoon 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY 是一種迷因幣。

Jimothy The Raccoon資源

要更深入地瞭解 Jimothy The Raccoon，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

類別 :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

人們還問：關於Jimothy The Raccoon的其他問題

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Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Jimothy The Raccoon 的更多資訊

JIMOTHYUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 JIMOTHY。在 MEXC 上探索 JIMOTHYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Jimothy The Raccoon 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
JIMOTHY/USD1
NT$0.24441065
NT$0.24441065NT$0.24441065
+6.49%
6.71M (USDT)
JIMOTHY/USDT
NT$0.24332367
NT$0.24332367NT$0.24332367
+6.01%
26.20M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.7989735
NT$2.7989735NT$2.7989735

+360.78%

utility token

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UTILITY

NT$0.18910255
NT$0.18910255NT$0.18910255

+0.20%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4568513
NT$0.4568513NT$0.4568513

-25.95%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.168996
NT$9.168996NT$9.168996

+23.30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3393961
NT$9.3393961NT$9.3393961

+4.96%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.7989735
NT$2.7989735NT$2.7989735

+360.78%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.2082975
NT$8.2082975NT$8.2082975

+121.77%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.363620386
NT$0.363620386NT$0.363620386

+74.21%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3418025
NT$2.3418025NT$2.3418025

+35.07%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4539394
NT$28.4539394NT$28.4539394

+25.91%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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JIMOTHY
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TWD

1 JIMOTHY = 0.24415489 TWD