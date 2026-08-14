PermawebDAO 今日價格

PermawebDAO (PERM) 今日實時價格為 NT$ 0.00002，過去 24 小時內變化了 53.48%。目前 PERM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00002 每 PERM。

PermawebDAO 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- PERM。過去 24 小時內，PERM 的交易價格在 NT$ 0.000007（低點）和 NT$ 0.00006（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，PERM 在過去一小時內波動了 -28.58%，過去7 天內波動了 -77.53%。過去一天，總交易量達到 NT$ 420.33。

PermawebDAO（PERM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 420.33NT$ 420.33 NT$ 420.33 完全稀釋市值 NT$ 2.00KNT$ 2.00K NT$ 2.00K 流通量 ---- -- 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所屬公鏈 BSC

PermawebDAO 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 420.33。PERM 的流通量為 --，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.00K。