AIXDROP 今日價格

AIXDROP (AIXDROP) 今日實時價格為 NT$ 0.00018596，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 AIXDROP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00018596 每 AIXDROP。

AIXDROP 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- AIXDROP。過去 24 小時內，AIXDROP 的交易價格在 NT$ 0.00018395（低點）和 NT$ 0.00019394（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，AIXDROP 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -8.29%。過去一天，總交易量達到 NT$ 435.87K。

AIXDROP（AIXDROP）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 435.87KNT$ 435.87K NT$ 435.87K 完全稀釋市值 NT$ 1.86MNT$ 1.86M NT$ 1.86M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 SOL

AIXDROP 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 435.87K。AIXDROP 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.86M。