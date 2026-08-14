StonkBroker 今日價格

StonkBroker (STONKBROKER) 今日實時價格為 NT$ 0.030263，過去 24 小時內變化了 22.82%。目前 STONKBROKER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.030263 每 STONKBROKER。

StonkBroker 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- STONKBROKER。過去 24 小時內，STONKBROKER 的交易價格在 NT$ 0.02371（低點）和 NT$ 0.034769（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，STONKBROKER 在過去一小時內波動了 +5.84%，過去7 天內波動了 +50.13%。過去一天，總交易量達到 NT$ 114.73K。

StonkBroker（STONKBROKER）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 114.73KNT$ 114.73K NT$ 114.73K 完全稀釋市值 NT$ 82.32MNT$ 82.32M NT$ 82.32M 流通量 ---- -- 總供應量 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

StonkBroker 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 114.73K。STONKBROKER 的流通量為 --，總供應量是 2720000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.32M。