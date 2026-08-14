TENDIES 今日價格

TENDIES (TENDIES) 今日實時價格為 NT$ 0.01587，過去 24 小時內變化了 9.15%。目前 TENDIES 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01587 每 TENDIES。

TENDIES 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TENDIES。過去 24 小時內，TENDIES 的交易價格在 NT$ 0.0156（低點）和 NT$ 0.02111（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，TENDIES 在過去一小時內波動了 -6.16%，過去7 天內波動了 -13.85%。過去一天，總交易量達到 NT$ 72.29K。

TENDIES（TENDIES）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 72.29KNT$ 72.29K NT$ 72.29K 完全稀釋市值 NT$ 15.87MNT$ 15.87M NT$ 15.87M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ROBINHOOD

TENDIES 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 72.29K。TENDIES 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.87M。