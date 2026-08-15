Biswap 今日價格

Biswap (BSW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.13%。目前 BSW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BSW。

Biswap 目前市值在 $ 175,611 排名第 #-，流通供應量為 498.98M BSW。過去 24 小時內，BSW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.1，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BSW 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -2.22%。過去一天，總交易量達到 $ 313.11。

Biswap（BSW）市場資訊

市值 $ 175.61K$ 175.61K $ 175.61K 成交量（24H） $ 313.11$ 313.11 $ 313.11 完全稀釋市值 $ 246,358,888,415.48T$ 246,358,888,415.48T $ 246,358,888,415.48T 流通量 498.98M 498.98M 498.98M 總供應量 576,898,100.0 576,898,100.0 576,898,100.0

Biswap 的目前市值為 $ 175.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 313.11。BSW 的流通量為 498.98M，總供應量是 576898100.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 246,358,888,415.48T。