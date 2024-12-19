Binamon 圖標

Binamon 價格 (BMON)

USD

Binamon (BMON) 實時價格圖表

$0.00431169
$0.00431169$0.00431169
-3.10%(1D)

今天 Binamon (BMON) 的價格

今天 Binamon (BMON) 的實時價格爲 0.00431409 USD。目前其市值爲 $ 733.83K USD。BMON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Binamon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 925.19 USD
- Binamon 當天價格變化爲 -3.06%
- 其循環供應量爲 170.19M USD

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Binamon (BMON) 價格表現 USD

今天內，Binamon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000136281170641924
在過去30天內，Binamon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002018385
在過去60天內，Binamon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003549262
在過去90天內，Binamon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000250142596151923

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000136281170641924-3.06%
30天$ -0.0002018385-4.67%
60天$ -0.0003549262-8.22%
90天$ -0.000250142596151923-5.48%

Binamon (BMON) 價格分析

Binamon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00419156
$ 0.00419156$ 0.00419156

$ 0.00446907
$ 0.00446907$ 0.00446907

$ 0.813157
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-0.00%

-3.06%

-5.88%

Binamon (BMON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 733.83K
$ 733.83K$ 733.83K

$ 925.19
$ 925.19$ 925.19

170.19M
170.19M 170.19M

什麼是Binamon (BMON)

Binamon, A Complete Metaverse of Digital Monsters on Binance Smart Chain

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Binamon (BMON) 資源

官網

大家還在問：關於 Binamon (BMON) 的其他問題

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BMON 兌換爲當地貨幣

1 BMON 兌換 AUD
A$0.006902544
1 BMON 兌換 GBP
0.0034081311
1 BMON 兌換 EUR
0.0041415264
1 BMON 兌換 USD
$0.00431409
1 BMON 兌換 MYR
RM0.019413405
1 BMON 兌換 TRY
0.1512951363
1 BMON 兌換 JPY
¥0.6767081574
1 BMON 兌換 RUB
0.4470260058
1 BMON 兌換 INR
0.367129059
1 BMON 兌換 IDR
Rp70.7227755696
1 BMON 兌換 PHP
0.2547470145
1 BMON 兌換 EGP
￡E.0.219587181
1 BMON 兌換 BRL
R$0.0272219079
1 BMON 兌換 CAD
C$0.0061691487
1 BMON 兌換 BDT
0.515533755
1 BMON 兌換 NGN
6.709272768
1 BMON 兌換 UAH
0.1810623573
1 BMON 兌換 VES
Bs0.2157045
1 BMON 兌換 PKR
Rs1.2003524016
1 BMON 兌換 KZT
2.2551042657
1 BMON 兌換 THB
฿0.1488792459
1 BMON 兌換 TWD
NT$0.1407256158
1 BMON 兌換 CHF
Fr0.0038395401
1 BMON 兌換 HKD
HK$0.0335204793
1 BMON 兌換 MAD
.د.م0.0430546182