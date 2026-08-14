ZKcandy 今日價格

ZKcandy (ZAY) 今日實時價格為 NT$ 1.5463，過去 24 小時內變化了 2.69%。目前 ZAY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.5463 每 ZAY。

ZKcandy 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ZAY。過去 24 小時內，ZAY 的交易價格在 NT$ 1.5（低點）和 NT$ 2.0988（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ZAY 在過去一小時內波動了 +2.11%，過去7 天內波動了 -5.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.01M。

ZKcandy（ZAY）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 1.01MNT$ 1.01M NT$ 1.01M 完全稀釋市值 NT$ 1.55BNT$ 1.55B NT$ 1.55B 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

ZKcandy 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.01M。ZAY 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.55B。