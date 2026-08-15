BatCat 今日價格

BatCat (BATCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.83%。目前 BATCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BATCAT。

BatCat 目前市值在 $ 37,784 排名第 #-，流通供應量為 999.98M BATCAT。過去 24 小時內，BATCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BATCAT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -48.90%。過去一天，總交易量達到 --。

BatCat（BATCAT）市場資訊

市值 $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.78K$ 37.78K $ 37.78K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,977,279.406589 999,977,279.406589 999,977,279.406589

BatCat 的目前市值為 $ 37.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BATCAT 的流通量為 999.98M，總供應量是 999977279.406589，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.78K。