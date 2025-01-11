Barter 圖標

Barter 價格 (BRTR)

USD

Barter (BRTR) 實時價格圖表

$0.00201421
$0.00201421$0.00201421
0.00%(1D)

今天 Barter (BRTR) 的價格

今天 Barter (BRTR) 的實時價格爲 0.00201421 USD。目前其市值爲 $ 1.58K USD。BRTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Barter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 74.97 USD
- Barter 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 783.38K USD

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Barter (BRTR) 價格表現 USD

今天內，Barter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Barter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013267607
在過去60天內，Barter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013909878
在過去90天內，Barter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000985005355122325

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0013267607-65.87%
60天$ -0.0013909878-69.05%
90天$ +0.0000985005355122325+5.14%

Barter (BRTR) 價格分析

Barter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0
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$ 0.055434
$ 0.055434$ 0.055434

--

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-8.69%

Barter (BRTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.58K
$ 1.58K$ 1.58K

$ 74.97
$ 74.97$ 74.97

783.38K
783.38K 783.38K

什麼是Barter (BRTR)

Digital platform for barter, auction and direct trading for digital and real assets

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Barter (BRTR) 資源

官網

大家還在問：關於 Barter (BRTR) 的其他問題

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BRTR 兌換爲當地貨幣

1 BRTR 兌換 AUD
A$0.0032630202
1 BRTR 兌換 GBP
0.0016315101
1 BRTR 兌換 EUR
0.0019537837
1 BRTR 兌換 USD
$0.00201421
1 BRTR 兌換 MYR
RM0.0090438029
1 BRTR 兌換 TRY
0.0713433182
1 BRTR 兌換 JPY
¥0.3175804907
1 BRTR 兌換 RUB
0.2047041623
1 BRTR 兌換 INR
0.1736047599
1 BRTR 兌換 IDR
Rp33.0198307824
1 BRTR 兌換 PHP
0.11883839
1 BRTR 兌換 EGP
￡E.0.1017780313
1 BRTR 兌換 BRL
R$0.0123269652
1 BRTR 兌換 CAD
C$0.0029004624
1 BRTR 兌換 BDT
0.2456933358
1 BRTR 兌換 NGN
3.1227908998
1 BRTR 兌換 UAH
0.0851607988
1 BRTR 兌換 VES
Bs0.10675313
1 BRTR 兌換 PKR
Rs0.5608970587
1 BRTR 兌換 KZT
1.062898617
1 BRTR 兌換 THB
฿0.0698528028
1 BRTR 兌換 TWD
NT$0.0666904931
1 BRTR 兌換 CHF
Fr0.0018329311
1 BRTR 兌換 HKD
HK$0.0156705538
1 BRTR 兌換 MAD
.د.م0.0202226684