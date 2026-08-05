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Turbo (TURBO) 價格變動 目前價格 24 小時 7 天 30 天 90 天 $0.0007836 -- -2.59% -8.21% -32.33%

Turbo 技術指標

技術分析通過價格走勢及常用技術指標來判斷趨勢與動能。以下內容為系統自動生成的 Turbo 多週期技術快照，概括目前的技術偏向，並呈現圖表可能釋放的下一步信號。需要說明的是，這僅是技術層面的解讀，並非確定性的價格預測；請結合自身判斷做好研究與風險管理。

1 分鐘 5 分鐘 15 分鐘 30 分鐘 1 小時 4 小時 8 小時 1 天 1 週 強烈賣出 賣出 中立 買入 強烈買入 中立 賣出 10 中立 15 買入 1 移動平均線 : 中立 賣出 4 中立 10 買入 0 技術指標 : 強烈賣出 賣出 6 中立 5 買入 1 樞紐點 移動平均線 技術指標 名稱 經典 斐波那契 R3 0.000785 0.000784 R2 0.000784 0.000783 R1 0.000783 0.000783 PP 0.000782 0.000782 S1 0.000781 0.000781 S2 0.00078 0.000781 S3 0.000779 0.00078

Turbo 市場信號 目前淨掛單量 -0.19M $16.43 M $16.62 M 待買入（USDT） 待賣出（USDT） 3 日主動買賣差額 0.01M 3 日主動買入 $0.15 M 3 日主動賣出 $0.14 M 7 日主動買賣差額 0.04M 7 日主動買入 $0.76 M 7 日主動賣出 $0.71 M 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。 Turbo資金流向 淨流入 TURBOUSDT價格 時間 淨流入 價格 2026-08-15 -$0.01 M 0.00 2026-08-14 $0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 以上數據基於公開市場資料整理，僅供參考。MEXC 不提供金融顧問服務，投資前請諮詢專業人士。

在 MEXC 上交易 Turbo (TURBO) 盤口 探索現貨和合約市場，查看 Turbo 的實時價格、交易量，並直接進行交易。 交易對 價格 24 小時漲跌幅 24 小時交易量 TURBO / USDT $0.0007831 $0.0007831 $0.0007831 -0.16% 80.37M (USDT) 去交易 TURBO / USDC $0.0007837 $0.0007837 $0.0007837 +0.20% 69.64M (USDT) 去交易