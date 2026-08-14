SPACEX(PRE) 今日價格

SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) 今日實時價格為 NT$ 134.79，過去 24 小時內變化了 3.86%。目前 SPACEX(PRE) 兌 TWD 的匯率為 NT$ 134.79 每 SPACEX(PRE)。

SPACEX(PRE) 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SPACEX(PRE)。過去 24 小時內，SPACEX(PRE) 的交易價格在 NT$ 134.55（低點）和 NT$ 144.46（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SPACEX(PRE) 在過去一小時內波動了 -2.76%，過去7 天內波動了 +6.61%。過去一天，總交易量達到 NT$ 61.13K。

SPACEX(PRE)（SPACEX(PRE)）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 61.13KNT$ 61.13K NT$ 61.13K 完全稀釋市值 NT$ 1.76TNT$ 1.76T NT$ 1.76T 流通量 ---- -- 最大供應量 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 NONE

SPACEX(PRE) 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 61.13K。SPACEX(PRE) 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.76T。