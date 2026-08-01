qONE Token 今日價格

qONE Token (QONE) 今日實時價格為 NT$ 0.005407，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 QONE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005407 每 QONE。

qONE Token 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- QONE。過去 24 小時內，QONE 的交易價格在 NT$ 0.005391（低點）和 NT$ 0.005454（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，QONE 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 +0.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 85.46K。

qONE Token（QONE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 85.46KNT$ 85.46K NT$ 85.46K 完全稀釋市值 NT$ 5.44MNT$ 5.44M NT$ 5.44M 流通量 ---- -- 總供應量 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 所屬公鏈 HYPEREVM

qONE Token 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 85.46K。QONE 的流通量為 --，總供應量是 1006904800，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.44M。