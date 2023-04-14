PEPE

佩佩蛙厭倦了看著無數從狗狗meme而衍生的項目，包括但不局限於Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon等項目，狗狗meme已經歷了它們的輝煌。現在輪到在迷因界最知名的IP佩佩蛙來重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙將使迷因幣再次偉大，本項目在無預售，零稅費，無流動池並放棄合約的情況下秘密發行，因為佩佩蛙永遠是人民的加密貨幣。在純粹的迷因力量的推動下，讓佩佩蛙為您指明方向。

幣種名稱PEPE

排名No.28

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0013%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量420,689,899,653,543.56

最大供應量420,690,000,000,000

總供應量420,689,899,653,543.56

流通率0.9999%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.000028247247045764,2024-12-09

最低價0.000000000010627701,2023-04-14

所屬公鏈ETH

簡介佩佩蛙厭倦了看著無數從狗狗meme而衍生的項目，包括但不局限於Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon等項目，狗狗meme已經歷了它們的輝煌。現在輪到在迷因界最知名的IP佩佩蛙來重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙將使迷因幣再次偉大，本項目在無預售，零稅費，無流動池並放棄合約的情況下秘密發行，因為佩佩蛙永遠是人民的加密貨幣。在純粹的迷因力量的推動下，讓佩佩蛙為您指明方向。

所屬板塊

社媒

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