佩佩蛙厭倦了看著無數從狗狗meme而衍生的項目，包括但不局限於ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon等項目，狗狗meme已經歷了它們的輝煌。現在輪到在迷因界最知名的IP佩佩蛙來重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙將使迷因幣再次偉大，本項目在無預售，零稅費，無流動池並放棄合約的情況下秘密發行，因為佩佩蛙永遠是人民的加密貨幣。在純粹的迷因力量的推動下，讓佩佩蛙為您指明方向。