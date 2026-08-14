Owlto Finance 今日價格

Owlto Finance (OWL) 今日實時價格為 NT$ 0.0008142，過去 24 小時內變化了 2.39%。目前 OWL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0008142 每 OWL。

Owlto Finance 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- OWL。過去 24 小時內，OWL 的交易價格在 NT$ 0.000811（低點）和 NT$ 0.0008923（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，OWL 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -8.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.05K。

Owlto Finance（OWL）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 59.05KNT$ 59.05K NT$ 59.05K 完全稀釋市值 NT$ 1.63MNT$ 1.63M NT$ 1.63M 流通量 ---- -- 總供應量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Owlto Finance 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.05K。OWL 的流通量為 --，總供應量是 2000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.63M。