KAS

Kaspa 是世界上最快、開源、去中心化且完全可擴展的 Layer-1。 世界上第一個 blockDAG——一個支持並行塊和即時交易確認的數字分類賬，建立在一個強大的工作量證明引擎之上，具有快速的單秒塊間隔。

幣種名稱KAS

排名No.45

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0005%

交易額/市值（24小時）0.14%

流通供應量26,337,587,964.97709

最大供應量28,704,026,601

總供應量26,337,587,964.97709

流通率0.9175%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.20754794622992162,2024-08-01

最低價0.000169882220013181,2022-06-01

所屬公鏈KASPA

簡介Kaspa 是世界上最快、開源、去中心化且完全可擴展的 Layer-1。 世界上第一個 blockDAG——一個支持並行塊和即時交易確認的數字分類賬，建立在一個強大的工作量證明引擎之上，具有快速的單秒塊間隔。

所屬板塊

社媒

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