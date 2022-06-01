Kaspa 是世界上最快、開源、去中心化且完全可擴展的 Layer-1。
世界上第一個 blockDAG——一個支持並行塊和即時交易確認的數字分類賬，建立在一個強大的工作量證明引擎之上，具有快速的單秒塊間隔。
幣種名稱KAS
排名No.45
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率0.0005%
交易額/市值（24小時）0.14%
流通供應量26,337,587,964.97709
最大供應量28,704,026,601
總供應量26,337,587,964.97709
流通率0.9175%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.20754794622992162,2024-08-01
最低價0.000169882220013181,2022-06-01
所屬公鏈KASPA
簡介Kaspa 是世界上最快、開源、去中心化且完全可擴展的 Layer-1。
世界上第一個 blockDAG——一個支持並行塊和即時交易確認的數字分類賬，建立在一個強大的工作量證明引擎之上，具有快速的單秒塊間隔。
所屬板塊
社媒
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