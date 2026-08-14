FUNToken 今日價格

FUNToken (FUNTOKEN) 今日實時價格為 NT$ 0.0045388，過去 24 小時內變化了 0.92%。目前 FUNTOKEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0045388 每 FUNTOKEN。

FUNToken 目前市值在 NT$ 49.05M 排名第 #659，流通供應量為 10.81B FUNTOKEN。過去 24 小時內，FUNTOKEN 的交易價格在 NT$ 0.0044346（低點）和 NT$ 0.0045895（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.794435234367846725，而歷史最低價為 NT$ 0.0103614898440397005。

短期表現方面，FUNTOKEN 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 +8.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.83K。

FUNToken（FUNTOKEN）市場資訊

排名 No.659 市值 NT$ 49.05MNT$ 49.05M NT$ 49.05M 成交量（24H） NT$ 69.83KNT$ 69.83K NT$ 69.83K 完全稀釋市值 NT$ 49.05MNT$ 49.05M NT$ 49.05M 流通量 10.81B 10.81B 10.81B 總供應量 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 所屬公鏈 ETH

FUNToken 的目前市值為 NT$ 49.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.83K。FUNTOKEN 的流通量為 10.81B，總供應量是 10806201658.39802549，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.05M。