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FUNToken 目前實時價格為 0.0045388 TWD。FUNTOKEN 市值為 49,047,188.087136958094012 TWD。追蹤台灣的 FUNTOKEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！FUNToken 目前實時價格為 0.0045388 TWD。FUNTOKEN 市值為 49,047,188.087136958094012 TWD。追蹤台灣的 FUNTOKEN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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FUNToken實時價格 (FUNTOKEN)

1 FUNTOKEN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.14501466
NT$0.14501466NT$0.14501466
+0.92%1D
TWD
FUNToken (FUNTOKEN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:22 (UTC+8)

FUNToken 今日價格

FUNToken (FUNTOKEN) 今日實時價格為 NT$ 0.0045388，過去 24 小時內變化了 0.92%。目前 FUNTOKEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0045388 每 FUNTOKEN。

FUNToken 目前市值在 NT$ 49.05M 排名第 #659，流通供應量為 10.81B FUNTOKEN。過去 24 小時內，FUNTOKEN 的交易價格在 NT$ 0.0044346（低點）和 NT$ 0.0045895（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 10.794435234367846725，而歷史最低價為 NT$ 0.0103614898440397005

短期表現方面，FUNTOKEN 在過去一小時內波動了 +0.23%，過去7 天內波動了 +8.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.83K

FUNToken（FUNTOKEN）市場資訊

No.659

NT$ 49.05M
NT$ 49.05MNT$ 49.05M

NT$ 69.83K
NT$ 69.83KNT$ 69.83K

NT$ 49.05M
NT$ 49.05MNT$ 49.05M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.39802549
10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549

ETH

FUNToken 的目前市值為 NT$ 49.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.83K。FUNTOKEN 的流通量為 10.81B，總供應量是 10806201658.39802549，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.05M

FUNToken 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0044346
NT$ 0.0044346NT$ 0.0044346
24H最低價
NT$ 0.0045895
NT$ 0.0045895NT$ 0.0045895
24H最高價

NT$ 0.0044346
NT$ 0.0044346NT$ 0.0044346

NT$ 0.0045895
NT$ 0.0045895NT$ 0.0045895

NT$ 10.794435234367846725
NT$ 10.794435234367846725NT$ 10.794435234367846725

NT$ 0.0103614898440397005
NT$ 0.0103614898440397005NT$ 0.0103614898440397005

+0.23%

+0.92%

+8.20%

+8.20%

FUNToken（FUNTOKEN）價格歷史 TWD

跟蹤 FUNToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.001321973+0.92%
30天NT$ +0.0009589+26.78%
60天NT$ +0.0022247+96.13%
90天NT$ +0.0038252+536.04%
FUNToken 今日價格變化

今天，FUNTOKEN 記錄了 NT$ +0.001321973 (+0.92%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

FUNToken 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0009589 (+26.78%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

FUNToken 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，FUNTOKEN 的變化為 NT$ +0.0022247 (+96.13%)，從而更廣泛地了解其表現。

FUNToken 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0038252 (+536.04%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 FUNToken（FUNTOKEN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 FUNToken 價格歷史頁面

FUNToken 分析

本分析利用人工智慧模型評估 FUNToken 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 FUNToken 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

FUNToken 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 在遊戲／娛樂平台中的採用與使用情況
4. 合作夥伴公告與平台整合
5. 影響實用型代幣的監管相關新聞
6. 比特幣及主要競爭幣的價格走勢
7. 代幣的實用價值與對遊戲服務的需求
8. 社區參與度與社群媒體話題熱度
9. 技術發展與平台更新
10. 供應動態與代幣經濟結構

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 FUNToken 今天的價格？

人們希望了解今日的FUNToken價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、掌握買賣時機、評估投資組合價值、分析市場趨勢，以及進行風險管理。即時價格資訊有助於交易者把握波動行情，評估投資績效，並在這款以遊戲為核心的加密貨幣中，判斷最適宜的進場與離場點。

FUNToken 的價格預測

FUNToken（FUNTOKEN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FUNTOKEN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
FUNToken (FUNTOKEN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，FUNToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 FUNToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 FUNToken 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 FUNTOKEN 2026–2027 年價格的預測。

關於 FUNToken

FunFair (FUN) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在提供低成本、高品質、透明的賭場體驗，並保證公平。該平台的原生實用代幣，FUN，是生態系統的重要部分，並用於平台遊戲體驗的每個方面。FUN 代幣驅動 FunFair 基於以太坊的賭場平台和協議的每一個方面。平台的特性或規則的變更由 FUN 代幣的持有者管理，展示了一種民主治理協議。FunFair 平台及其 FUN 代幣提供了一種去中心化的遊戲環境，其中消除了對中介的需求，玩家可以對他們正在玩的遊戲的完整性充滿信心。

如何在台灣購買和投資 FUNToken

準備好開始使用 FUNToken 了嗎？在 MEXC 購買 FUNTOKEN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 FUNToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 FUNToken (FUNTOKEN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，FUNToken 將立即存入您的錢包。
FUNToken (FUNTOKEN) 購買教程

FUNToken 能做什麼？

擁有 FUNToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 FUNToken (FUNTOKEN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是FUNToken (FUNTOKEN)

FUNToken 基於以太坊和 Polygon 區塊鏈，是為 iGaming 生態系統和玩家創建的快速、透明和真正公平的交易解決方案。

FUNToken資源

要更深入地瞭解 FUNToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方FUNToken網站
區塊查詢

人們還問：關於FUNToken的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:53:22 (UTC+8)

FUNToken（FUNTOKEN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 FUNToken 的更多資訊

FUNTOKENUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 FUNTOKEN。在 MEXC 上探索 FUNTOKENUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 FUNToken (FUNTOKEN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 FUNToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
FUNTOKEN/USDT
NT$0.14503383
NT$0.14503383NT$0.14503383
+0.96%
15.43M (USDT)
FUNTOKEN/USDC
NT$0.14456736
NT$0.14456736NT$0.14456736
+1.04%
12.04M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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熱門

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比特幣

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9582505
NT$2.9582505NT$2.9582505

+387.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1869714
NT$0.1869714NT$0.1869714

-0.86%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.455607
NT$0.455607NT$0.455607

-26.11%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.160065
NT$9.160065NT$9.160065

+23.25%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3802005
NT$9.3802005NT$9.3802005

+5.49%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9582505
NT$2.9582505NT$2.9582505

+387.31%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4121155
NT$8.4121155NT$8.4121155

+127.42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.37026216
NT$0.37026216NT$0.37026216

+77.50%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4874125
NT$5.4874125NT$5.4874125

+40.39%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4664915
NT$28.4664915NT$28.4664915

+26.05%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FUNTOKEN 兌 TWD 計算器

數量

FUNTOKEN
FUNTOKEN
TWD
TWD

1 FUNTOKEN = 0.14501465 TWD