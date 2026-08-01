Fogo實時價格 (FOGO)
Fogo (FOGO) 今日實時價格為 NT$ 0.008548，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 FOGO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008548 每 FOGO。
Fogo 目前市值在 NT$ 32.82M 排名第 #413，流通供應量為 3.84B FOGO。過去 24 小時內，FOGO 的交易價格在 NT$ 0.008293（低點）和 NT$ 0.008712（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.023745568695774658，而歷史最低價為 NT$ 0.3368431644951740444。
短期表現方面，FOGO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -1.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.00K。
No.413
FOGO
Fogo 的目前市值為 NT$ 32.82M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.00K。FOGO 的流通量為 3.84B，總供應量是 10013456737.43829103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 85.60M。
0.00%
+0.31%
-1.88%
-1.88%
跟蹤 Fogo 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.00084508
|+0.31%
|30天
|NT$ -0.001064
|-11.07%
|60天
|NT$ -0.004512
|-34.55%
|90天
|NT$ -0.008862
|-50.91%
今天，FOGO 記錄了 NT$ +0.00084508 (+0.31%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001064 (-11.07%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，FOGO 的變化為 NT$ -0.004512 (-34.55%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.008862 (-50.91%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Fogo 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 FOGO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
FOGO_USDT在4小時周期中運行於0.008403，價格位於S2與S1的支撐阻力之間。中央軸點位0.008511構成上方結構的邊界，目前價格處於區間下沿區域。移動平均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號，指標一致性表明短期趨勢尚未破位。價格偏離中央軸向下，處於低位整理格局。 MACD呈現死叉狀態，快慢線向下發散，能量指標出現分層現象。RSI位於中性區域，未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值反映短期波動率收斂，買賣動能分布較為分散。布林帶呈收口運行，價格貼近中軌附近震盪，缺乏單邊突破的動能。多空力量在當前位置暫時達成平衡。 近期支撐位於S2價位0.008369，距離現價約0.4%。近期阻力位於S1價位0.008428，距離現價約0.3%。遠端參考中央軸位於0.008511，距離現價約1.3%。上方R1阻力位0.008570，距離現價約2.0%。下方R2支撐位0.008652則為更遠期的參考。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Fogo 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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