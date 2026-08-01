Fogo 今日價格

Fogo (FOGO) 今日實時價格為 NT$ 0.008548，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 FOGO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008548 每 FOGO。

Fogo 目前市值在 NT$ 32.82M 排名第 #413，流通供應量為 3.84B FOGO。過去 24 小時內，FOGO 的交易價格在 NT$ 0.008293（低點）和 NT$ 0.008712（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.023745568695774658，而歷史最低價為 NT$ 0.3368431644951740444。

短期表現方面，FOGO 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -1.88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.00K。

Fogo（FOGO）市場資訊

排名 No.413 市值 NT$ 32.82MNT$ 32.82M NT$ 32.82M 成交量（24H） NT$ 59.00KNT$ 59.00K NT$ 59.00K 完全稀釋市值 NT$ 85.60MNT$ 85.60M NT$ 85.60M 流通量 3.84B 3.84B 3.84B 總供應量 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 所屬公鏈 FOGO

Fogo 的目前市值為 NT$ 32.82M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.00K。FOGO 的流通量為 3.84B，總供應量是 10013456737.43829103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 85.60M。