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Manchester City Fan 目前實時價格為 0.3534 TWD。CITY 市值為 4,782,477.0306 TWD。追蹤台灣的 CITY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Manchester City Fan 目前實時價格為 0.3534 TWD。CITY 市值為 4,782,477.0306 TWD。追蹤台灣的 CITY 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Manchester City Fan 圖標

Manchester City Fan實時價格 (CITY)

1 CITY 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$11.310986
NT$11.310986NT$11.310986
-2.45%1D
TWD
Manchester City Fan (CITY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:28 (UTC+8)

Manchester City Fan 今日價格

Manchester City Fan (CITY) 今日實時價格為 NT$ 0.3534，過去 24 小時內變化了 2.45%。目前 CITY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3534 每 CITY。

Manchester City Fan 目前市值在 NT$ 4.78M 排名第 #1191，流通供應量為 13.53M CITY。過去 24 小時內，CITY 的交易價格在 NT$ 0.3525（低點）和 NT$ 0.3637（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,179.6694077385，而歷史最低價為 NT$ 11.6664756177608762345

短期表現方面，CITY 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.14K

Manchester City Fan（CITY）市場資訊

No.1191

NT$ 4.78M
NT$ 4.78MNT$ 4.78M

NT$ 53.14K
NT$ 53.14KNT$ 53.14K

NT$ 6.98M
NT$ 6.98MNT$ 6.98M

13.53M
13.53M 13.53M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

68.55%

CHZ

Manchester City Fan 的目前市值為 NT$ 4.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.14K。CITY 的流通量為 13.53M，總供應量是 19740000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.98M

Manchester City Fan 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3525
NT$ 0.3525NT$ 0.3525
24H最低價
NT$ 0.3637
NT$ 0.3637NT$ 0.3637
24H最高價

NT$ 0.3525
NT$ 0.3525NT$ 0.3525

NT$ 0.3637
NT$ 0.3637NT$ 0.3637

NT$ 1,179.6694077385
NT$ 1,179.6694077385NT$ 1,179.6694077385

NT$ 11.6664756177608762345
NT$ 11.6664756177608762345NT$ 11.6664756177608762345

0.00%

-2.45%

-4.62%

-4.62%

Manchester City Fan（CITY）價格歷史 TWD

跟蹤 Manchester City Fan 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.284079-2.45%
30天NT$ -0.046-11.52%
60天NT$ -0.0524-12.92%
90天NT$ -0.2094-37.21%
Manchester City Fan 今日價格變化

今天，CITY 記錄了 NT$ -0.284079 (-2.45%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Manchester City Fan 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.046 (-11.52%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Manchester City Fan 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CITY 的變化為 NT$ -0.0524 (-12.92%)，從而更廣泛地了解其表現。

Manchester City Fan 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.2094 (-37.21%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Manchester City Fan（CITY）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Manchester City Fan 價格歷史頁面

Manchester City Fan 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Manchester City Fan 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Manchester City Fan 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CITY 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 25% | 看跌 75%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

【市場結構】 CITY_USDT 在 4 小時周期下，現價 0.5136 位於中樞 0.517 之下，處於 S1 支撐 0.508 與中樞之間的收斂區間。均線系統呈現全面買入信號，價格運行於多頭排列的技術結構之中。目前位置距離下方 S1 支撐僅有 1.1%，上方阻力 R1 為 0.529。 【動能狀態】 MA 與 EMA 雙系統錄得「7 買 0 賣」的一致性多頭配置，短、中、長期趨勢指標保持同向。MACD 呈現死叉狀態，快慢線動能出現背離分化。RSI 維持在中性區間運行，動能分布未顯示明顯偏向性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Manchester City Fan 的價格？

CITY代幣的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 曼徹斯特城的賽事表現——勝場、敗場以及各項賽事的成績，都會直接影響球迷的情緒與需求。
2. 球員轉會與簽約——重大引進或離隊事件，都會對代幣價值產生影響。
3. 球迷參與度——社群的積極互動與參與，能有效提升代幣的實用性與需求。
4. 代幣的實用功能——包括投票權、獨家內容的存取權，以及獎勵計畫等。
5. 整體加密貨幣市場的狀況——更廣泛的市場趨勢，會對所有球迷代幣產生影響。
6. 交易所上的交易量與流動性。
7. 合作夥伴關係的公告與俱樂部的最新發展。
8. 季節性因素，例如轉會窗期間與各大賽事的舉辦。

為什麼人們想知道 Manchester City Fan 今天的價格？

人們想要了解今日的 CITY 代幣價格，是因為他們身為投資人或交易者，正密切關注自己的投資組合價值，考量買賣決策、追蹤市場趨勢，或是評估投資績效。即時價格資料能協助他們做出明智的財務決策，並判斷市場情緒。

Manchester City Fan 的價格預測

Manchester City Fan（CITY）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CITY 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Manchester City Fan (CITY) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Manchester City Fan 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Manchester City Fan 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Manchester City Fan 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CITY 2026–2027 年價格的預測。

關於 Manchester City Fan

CITY（城市幣）是一種運行在城市鏈上的加密貨幣，這種區塊鏈旨在為城市提供一個基礎，使其能夠建立和開發自己的智慧城市應用程式。CITY的主要角色是在此生態系統中擔任原生的實用代幣，促進交易，激勵參與，並使得能夠接觸到各種服務。城市鏈採用了權益證明（Proof-of-Stake）共識機制，這允許CITY持有者抵押他們的代幣以幫助保護網路並獲得獎勵。城市幣和城市鏈的總體目標是推動智慧城市的發展，促進城市環境中的創新和效率。

如何在台灣購買和投資 Manchester City Fan

準備好開始使用 Manchester City Fan 了嗎？在 MEXC 購買 CITY 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Manchester City Fan 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Manchester City Fan (CITY) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Manchester City Fan 將立即存入您的錢包。
Manchester City Fan (CITY) 購買教程

Manchester City Fan 能做什麼？

擁有 Manchester City Fan 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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現貨交易手續費：
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合約交易手續費：
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什麼是Manchester City Fan (CITY)

$CITY 是唯一官方曼城足球俱樂部球迷令牌的名稱。

Manchester City Fan資源

要更深入地瞭解 Manchester City Fan，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Manchester City Fan網站
區塊查詢

類別 :

AI MemeBase EcosystemBinance Launchpool

人們還問：關於Manchester City Fan的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:28 (UTC+8)

Manchester City Fan（CITY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Manchester City Fan 的更多資訊

CITYUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CITY。在 MEXC 上探索 CITYUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Manchester City Fan (CITY) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Manchester City Fan 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CITY/USDT
NT$11.288607
NT$11.288607NT$11.288607
-2.53%
148.41K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9147049
NT$2.9147049NT$2.9147049

+379.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17653834
NT$0.17653834NT$0.17653834

-6.45%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.473156
NT$0.473156NT$0.473156

-23.31%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.034722
NT$9.034722NT$9.034722

+21.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4365849
NT$9.4365849NT$9.4365849

+6.06%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.7668134
NT$8.7668134NT$8.7668134

+136.86%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373937105
NT$0.373937105NT$0.373937105

+79.15%

Heima

Heima

HEI

NT$5.3990936
NT$5.3990936NT$5.3990936

+38.05%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4657683
NT$28.4657683NT$28.4657683

+25.96%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7126761
NT$3.7126761NT$3.7126761

+21.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CITY 兌 TWD 計算器

數量

CITY
CITY
TWD
TWD

1 CITY = 11.298198 TWD