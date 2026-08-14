Manchester City Fan 今日價格

Manchester City Fan (CITY) 今日實時價格為 NT$ 0.3534，過去 24 小時內變化了 2.45%。目前 CITY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3534 每 CITY。

Manchester City Fan 目前市值在 NT$ 4.78M 排名第 #1191，流通供應量為 13.53M CITY。過去 24 小時內，CITY 的交易價格在 NT$ 0.3525（低點）和 NT$ 0.3637（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,179.6694077385，而歷史最低價為 NT$ 11.6664756177608762345。

短期表現方面，CITY 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.62%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.14K。

Manchester City Fan（CITY）市場資訊

排名 No.1191 市值 NT$ 4.78MNT$ 4.78M NT$ 4.78M 成交量（24H） NT$ 53.14KNT$ 53.14K NT$ 53.14K 完全稀釋市值 NT$ 6.98MNT$ 6.98M NT$ 6.98M 流通量 13.53M 13.53M 13.53M 最大供應量 19,740,000 19,740,000 19,740,000 總供應量 19,740,000 19,740,000 19,740,000 流通率 68.55% 所屬公鏈 CHZ

Manchester City Fan 的目前市值為 NT$ 4.78M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.14K。CITY 的流通量為 13.53M，總供應量是 19740000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.98M。