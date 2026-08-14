Asentum 今日價格

Asentum (ASE) 今日實時價格為 NT$ 0.002006，過去 24 小時內變化了 22.31%。目前 ASE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002006 每 ASE。

Asentum 目前市值在 NT$ 593.78K 排名第 #1792，流通供應量為 296.00M ASE。過去 24 小時內，ASE 的交易價格在 NT$ 0.001626（低點）和 NT$ 0.002126（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.2409137199593493032，而歷史最低價為 NT$ 0.0322202197704531444。

短期表現方面，ASE 在過去一小時內波動了 -1.53%，過去7 天內波動了 +10.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 37.58K。

Asentum（ASE）市場資訊

排名 No.1792 市值 NT$ 593.78KNT$ 593.78K NT$ 593.78K 成交量（24H） NT$ 37.58KNT$ 37.58K NT$ 37.58K 完全稀釋市值 NT$ 2.01MNT$ 2.01M NT$ 2.01M 流通量 296.00M 296.00M 296.00M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 29.60% 所屬公鏈 ETH

Asentum 的目前市值為 NT$ 593.78K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 37.58K。ASE 的流通量為 296.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.01M。