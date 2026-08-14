ARCS 今日價格

ARCS (ARCS) 今日實時價格為 NT$ 0.01013，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 ARCS 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01013 每 ARCS。

ARCS 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3857，流通供應量為 0.00 ARCS。過去 24 小時內，ARCS 的交易價格在 NT$ 0.0101（低點）和 NT$ 0.01016（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 95.4350365804，而歷史最低價為 NT$ 0.0012414687113742224。

短期表現方面，ARCS 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 NT$ 21.75K。

ARCS（ARCS）市場資訊

排名 No.3857 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 21.75KNT$ 21.75K NT$ 21.75K 完全稀釋市值 NT$ 50.65MNT$ 50.65M NT$ 50.65M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 總供應量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

ARCS 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 21.75K。ARCS 的流通量為 0.00，總供應量是 5000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.65M。