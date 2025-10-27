YAPE（YAPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0087539 $ 0.0087539 $ 0.0087539 24H最低价 $ 0.00903696 $ 0.00903696 $ 0.00903696 24H最高价 24H最低价 $ 0.0087539$ 0.0087539 $ 0.0087539 24H最高价 $ 0.00903696$ 0.00903696 $ 0.00903696 历史最高 $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 最低价 $ 0.0087539$ 0.0087539 $ 0.0087539 涨跌幅（1H） +1.01% 涨跌幅（1D） -0.71% 漲跌幅（7D） -27.99% 漲跌幅（7D） -27.99%

YAPE（YAPE）当前实时价格为 $0.00896517。过去 24 小时内，YAPE 的交易价格在 $ 0.0087539 至 $ 0.00903696 之间波动，市场活跃度显著。YAPE 的历史最高价为 $ 0.087726，历史最低价为 $ 0.0087539。

从短期表现来看，YAPE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.01%，过去 24 小时内变动为 -0.71%，过去 7 天内累计变动为 -27.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YAPE（YAPE）市场信息

市值 $ 168.95K$ 168.95K $ 168.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 168.95K$ 168.95K $ 168.95K 流通量 18.85M 18.85M 18.85M 总供应量 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

YAPE 的当前市值为 $ 168.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YAPE 的流通量为 18.85M，总供应量是 18845271.61203556，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 168.95K。