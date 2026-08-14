XAICASH 今日价格

XAICASH (XAIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,66%。当前 XAIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XAIC。

XAICASH 目前市值在 $ 9.905,22 排名第 #-，流通供应量为 999,97M XAIC。过去 24 小时内，XAIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XAIC 在过去一小时内波动了 -%0,13，过去7 天内波动了 -%1,55。过去一天，总交易量达到 --。

XAICASH（XAIC）市场信息

市值 $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9,91K$ 9,91K $ 9,91K 流通量 999,97M 999,97M 999,97M 总供应量 999.971.130,10122 999.971.130,10122 999.971.130,10122

XAICASH 的当前市值为 $ 9,91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XAIC 的流通量为 999,97M，总供应量是 999971130.10122，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9,91K。