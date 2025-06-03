Waves Ducks 价格 (EGG)
今天 Waves Ducks (EGG) 的实时价格为 3.4 USD。目前其市值为 $ 355.88K USD。EGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Waves Ducks 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Waves Ducks 当天价格变化为 -3.65%
- 其循环供应量为 104.56K USD
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今天内，Waves Ducks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.129070333446492。
在过去30天内，Waves Ducks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1801558000。
在过去60天内，Waves Ducks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6577665600。
在过去90天内，Waves Ducks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.867377436828054。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.129070333446492
|-3.65%
|30天
|$ -0.1801558000
|-5.29%
|60天
|$ -1.6577665600
|-48.75%
|90天
|$ -5.867377436828054
|-63.31%
Waves Ducks 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
-3.65%
-13.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.
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|1 EGG 兑换 VND
₫89,471
|1 EGG 兑换 AUD
A$5.236
|1 EGG 兑换 GBP
￡2.516
|1 EGG 兑换 EUR
€2.958
|1 EGG 兑换 USD
$3.4
|1 EGG 兑换 MYR
RM14.416
|1 EGG 兑换 TRY
₺133.042
|1 EGG 兑换 JPY
¥486.88
|1 EGG 兑换 RUB
₽268.158
|1 EGG 兑换 INR
₹291.142
|1 EGG 兑换 IDR
Rp55,737.696
|1 EGG 兑换 KRW
₩4,683.194
|1 EGG 兑换 PHP
₱189.312
|1 EGG 兑换 EGP
￡E.168.844
|1 EGG 兑换 BRL
R$19.278
|1 EGG 兑换 CAD
C$4.658
|1 EGG 兑换 BDT
৳415.616
|1 EGG 兑换 NGN
₦5,379.718
|1 EGG 兑换 UAH
₴141.27
|1 EGG 兑换 VES
Bs326.4
|1 EGG 兑换 PKR
Rs956.386
|1 EGG 兑换 KZT
₸1,741.786
|1 EGG 兑换 THB
฿110.84
|1 EGG 兑换 TWD
NT$102.034
|1 EGG 兑换 AED
د.إ12.478
|1 EGG 兑换 CHF
Fr2.788
|1 EGG 兑换 HKD
HK$26.656
|1 EGG 兑换 MAD
.د.م31.246
|1 EGG 兑换 MXN
$65.382