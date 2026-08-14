SUI Agents 今日价格

SUI Agents (SUIAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SUIAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SUIAI。

SUI Agents 目前市值在 $ 14,731.93 排名第 #-，流通供应量为 66.79M SUIAI。过去 24 小时内，SUIAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.375199，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SUIAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 5.08。

SUI Agents（SUIAI）市场信息

市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 成交量（24H） $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 完全稀释市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 流通量 66.79M 66.79M 66.79M 总供应量 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

SUI Agents 的当前市值为 $ 14.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.08。SUIAI 的流通量为 66.79M，总供应量是 66785500.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.73K。