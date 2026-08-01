Janction 今日价格

Janction (JCT) 今日实时价格为 $ 0.003442，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 JCT 兑 USD 的汇率为 $ 0.003442 每 JCT。

Janction 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JCT。过去 24 小时内，JCT 的交易价格在 $ 0.003406（低点）和 $ 0.003833（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JCT 在过去一小时内波动了 -0.98%，过去7 天内波动了 -25.36%。过去一天，总交易量达到 $ 54.84K。

Janction（JCT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.84K$ 54.84K $ 54.84K 完全稀释市值 $ 172.10M$ 172.10M $ 172.10M 流通量 ---- -- 总供应量 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 所属公链 BSC

Janction 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.84K。JCT 的流通量为 --，总供应量是 50000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.10M。