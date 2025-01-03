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Scala 价格 (XLA)

USD

Scala (XLA) 实时价格图表

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+11.40%(1D)

今天 Scala (XLA) 的价格

今天 Scala (XLA) 的实时价格为 0.00003824 USD。目前其市值为 $ 528.02K USD。XLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Scala 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.79K USD
- Scala 当天价格变化为 +11.48%
- 其循环供应量为 13.79B USD

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Scala (XLA) 价格表现 USD

今天内，Scala 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Scala 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000011152
在过去60天内，Scala 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000467440
在过去90天内，Scala 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000019535874174867234

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+11.48%
30天$ -0.0000011152-2.91%
60天$ +0.0000467440+122.24%
90天$ +0.000019535874174867234+104.45%

Scala (XLA) 价格分析

Scala 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00003431
$ 0.00003431$ 0.00003431

$ 0.00004046
$ 0.00004046$ 0.00004046

$ 0.00352308
$ 0.00352308$ 0.00352308

-0.20%

+11.48%

+67.55%

Scala (XLA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 528.02K
$ 528.02K$ 528.02K

$ 3.79K
$ 3.79K$ 3.79K

13.79B
13.79B 13.79B

什么是Scala (XLA)

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Scala (XLA) 资源

白皮书
官网

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XLA 兑换为当地货币

1 XLA 兑换 AUD
A$0.0000615664
1 XLA 兑换 GBP
0.000030592
1 XLA 兑换 EUR
0.0000370928
1 XLA 兑换 USD
$0.00003824
1 XLA 兑换 MYR
RM0.0001709328
1 XLA 兑换 TRY
0.001349872
1 XLA 兑换 JPY
¥0.0060086512
1 XLA 兑换 RUB
0.0042450224
1 XLA 兑换 INR
0.0032786976
1 XLA 兑换 IDR
Rp0.6167741072
1 XLA 兑换 PHP
0.0022171552
1 XLA 兑换 EGP
￡E.0.00194068
1 XLA 兑换 BRL
R$0.0002363232
1 XLA 兑换 CAD
C$0.0000550656
1 XLA 兑换 BDT
0.00456968
1 XLA 兑换 NGN
0.0591033616
1 XLA 兑换 UAH
0.0016102864
1 XLA 兑换 VES
Bs0.00195024
1 XLA 兑换 PKR
Rs0.010657488
1 XLA 兑换 KZT
0.0200733232
1 XLA 兑换 THB
฿0.0013112496
1 XLA 兑换 TWD
NT$0.0012577136
1 XLA 兑换 CHF
Fr0.0000347984
1 XLA 兑换 HKD
HK$0.0002971248
1 XLA 兑换 MAD
.د.م0.0003866064