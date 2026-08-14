ON 今日价格

ON (ONLIVE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.14%。当前 ONLIVE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ONLIVE。

ON 目前市值在 $ 569,096 排名第 #-，流通供应量为 1.56B ONLIVE。过去 24 小时内，ONLIVE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ONLIVE 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 -5.69%。过去一天，总交易量达到 $ 355.69。

ON（ONLIVE）市场信息

市值 $ 569.10K$ 569.10K $ 569.10K 成交量（24H） $ 355.69$ 355.69 $ 355.69 完全稀释市值 $ 711.37K$ 711.37K $ 711.37K 流通量 1.56B 1.56B 1.56B 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ON 的当前市值为 $ 569.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 355.69。ONLIVE 的流通量为 1.56B，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 711.37K。