Roaring Kitty 价格 ($ROAR)
今天 Roaring Kitty ($ROAR) 的实时价格为 0.00978514 USD。目前其市值为 $ 9.74M USD。$ROAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Roaring Kitty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 127.96K USD
- Roaring Kitty 当天价格变化为 +17.02%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Roaring Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014234。
在过去30天内，Roaring Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0072549718。
在过去60天内，Roaring Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019957086。
在过去90天内，Roaring Kitty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0080275097442199583。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0014234
|+17.02%
|30天
|$ +0.0072549718
|+74.14%
|60天
|$ -0.0019957086
|-20.39%
|90天
|$ +0.0080275097442199583
|+456.72%
Roaring Kitty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.70%
+17.02%
+0.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?
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|1 $ROAR 兑换 AUD
A$0.0157540754
|1 $ROAR 兑换 GBP
￡0.007828112
|1 $ROAR 兑换 EUR
€0.0093937344
|1 $ROAR 兑换 USD
$0.00978514
|1 $ROAR 兑换 MYR
RM0.0437395758
|1 $ROAR 兑换 TRY
₺0.3455132934
|1 $ROAR 兑换 JPY
¥1.5370497912
|1 $ROAR 兑换 RUB
₽1.1006325472
|1 $ROAR 兑换 INR
₹0.839075755
|1 $ROAR 兑换 IDR
Rp157.8248166142
|1 $ROAR 兑换 PHP
₱0.5667553088
|1 $ROAR 兑换 EGP
￡E.0.4966937064
|1 $ROAR 兑换 BRL
R$0.0607657194
|1 $ROAR 兑换 CAD
C$0.0140906016
|1 $ROAR 兑换 BDT
৳1.16932423
|1 $ROAR 兑换 NGN
₦15.1238145326
|1 $ROAR 兑换 UAH
₴0.4120522454
|1 $ROAR 兑换 VES
Bs0.49904214
|1 $ROAR 兑换 PKR
Rs2.727118518
|1 $ROAR 兑换 KZT
₸5.1365135402
|1 $ROAR 兑换 THB
฿0.335141045
|1 $ROAR 兑换 TWD
NT$0.3218332546
|1 $ROAR 兑换 CHF
Fr0.008806626
|1 $ROAR 兑换 HKD
HK$0.0760305378
|1 $ROAR 兑换 MAD
.د.م0.0989277654