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POINTS 价格 (POINTS)

USD

POINTS (POINTS) 实时价格图表

$0.0228095
$0.0228095$0.0228095
+13.90%(1D)

今天 POINTS (POINTS) 的价格

今天 POINTS (POINTS) 的实时价格为 0.0228095 USD。目前其市值为 $ 2.28M USD。POINTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
POINTS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 64.04K USD
- POINTS 当天价格变化为 +13.95%
- 其循环供应量为 99.74M USD

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POINTS (POINTS) 价格表现 USD

今天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00279214
在过去30天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054718758
在过去60天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0686104810
在过去90天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0153561496693203

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00279214+13.95%
30天$ -0.0054718758-23.98%
60天$ +0.0686104810+300.80%
90天$ +0.0153561496693203+206.03%

POINTS (POINTS) 价格分析

POINTS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02001108
$ 0.02001108$ 0.02001108

$ 0.02357148
$ 0.02357148$ 0.02357148

$ 0.185829
$ 0.185829$ 0.185829

-0.59%

+13.95%

-32.34%

POINTS (POINTS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 64.04K
$ 64.04K$ 64.04K

99.74M
99.74M 99.74M

什么是POINTS (POINTS)

POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.

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大家还在问：关于 POINTS (POINTS) 的其他问题

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POINTS 兑换为当地货币

1 POINTS 兑换 AUD
A$0.0364952
1 POINTS 兑换 GBP
0.0182476
1 POINTS 兑换 EUR
0.02189712
1 POINTS 兑换 USD
$0.0228095
1 POINTS 兑换 MYR
RM0.101958465
1 POINTS 兑换 TRY
0.805403445
1 POINTS 兑换 JPY
¥3.584056735
1 POINTS 兑换 RUB
2.565840655
1 POINTS 兑换 INR
1.955914625
1 POINTS 兑换 IDR
Rp367.895109785
1 POINTS 兑换 PHP
1.320898145
1 POINTS 兑换 EGP
￡E.1.158038315
1 POINTS 兑换 BRL
R$0.14187509
1 POINTS 兑换 CAD
C$0.03284568
1 POINTS 兑换 BDT
2.72573525
1 POINTS 兑换 NGN
35.254135105
1 POINTS 兑换 UAH
0.960508045
1 POINTS 兑换 VES
Bs1.1632845
1 POINTS 兑换 PKR
Rs6.35700765
1 POINTS 兑换 KZT
11.973390835
1 POINTS 兑换 THB
฿0.780769185
1 POINTS 兑换 TWD
NT$0.750204455
1 POINTS 兑换 CHF
Fr0.02052855
1 POINTS 兑换 HKD
HK$0.177229815
1 POINTS 兑换 MAD
.د.م0.230604045