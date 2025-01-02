POINTS 价格 (POINTS)
今天 POINTS (POINTS) 的实时价格为 0.0228095 USD。目前其市值为 $ 2.28M USD。POINTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
POINTS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 64.04K USD
- POINTS 当天价格变化为 +13.95%
- 其循环供应量为 99.74M USD
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今天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00279214。
在过去30天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0054718758。
在过去60天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0686104810。
在过去90天内，POINTS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0153561496693203。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00279214
|+13.95%
|30天
|$ -0.0054718758
|-23.98%
|60天
|$ +0.0686104810
|+300.80%
|90天
|$ +0.0153561496693203
|+206.03%
POINTS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.59%
+13.95%
-32.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
POINTS is a memecoin deployed on the Hyperliquid blockchain as a joke in the aftermath of the announcement of a second season of points. POINTS has no deployer allocation and was deployed with 20% of supply committed permanently to the Hyperliquidity order book module. POINTS was airdropped to holders of HFUN and PURR. A large holder of HFUN received 10% of supply as a result, but dumped it within days to near 0 due to unfounded concerns around its deployment. The token's image is inspired by their profile picture as a result.
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|1 POINTS 兑换 AUD
A$0.0364952
|1 POINTS 兑换 GBP
￡0.0182476
|1 POINTS 兑换 EUR
€0.02189712
|1 POINTS 兑换 USD
$0.0228095
|1 POINTS 兑换 MYR
RM0.101958465
|1 POINTS 兑换 TRY
₺0.805403445
|1 POINTS 兑换 JPY
¥3.584056735
|1 POINTS 兑换 RUB
₽2.565840655
|1 POINTS 兑换 INR
₹1.955914625
|1 POINTS 兑换 IDR
Rp367.895109785
|1 POINTS 兑换 PHP
₱1.320898145
|1 POINTS 兑换 EGP
￡E.1.158038315
|1 POINTS 兑换 BRL
R$0.14187509
|1 POINTS 兑换 CAD
C$0.03284568
|1 POINTS 兑换 BDT
৳2.72573525
|1 POINTS 兑换 NGN
₦35.254135105
|1 POINTS 兑换 UAH
₴0.960508045
|1 POINTS 兑换 VES
Bs1.1632845
|1 POINTS 兑换 PKR
Rs6.35700765
|1 POINTS 兑换 KZT
₸11.973390835
|1 POINTS 兑换 THB
฿0.780769185
|1 POINTS 兑换 TWD
NT$0.750204455
|1 POINTS 兑换 CHF
Fr0.02052855
|1 POINTS 兑换 HKD
HK$0.177229815
|1 POINTS 兑换 MAD
.د.م0.230604045