Plugin 价格 (PLI)
今天 Plugin (PLI) 的实时价格为 0.04193034 USD。目前其市值为 $ 8.08M USD。PLI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Plugin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 766.84K USD
- Plugin 当天价格变化为 +8.10%
- 其循环供应量为 192.69M USD
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今天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00314185。
在过去30天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0056154830。
在过去60天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0716531688。
在过去90天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02658164611712527。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00314185
|+8.10%
|30天
|$ +0.0056154830
|+13.39%
|60天
|$ +0.0716531688
|+170.89%
|90天
|$ +0.02658164611712527
|+173.19%
Plugin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.47%
+8.10%
-3.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
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|1 PLI 兑换 AUD
A$0.067088544
|1 PLI 兑换 GBP
￡0.033544272
|1 PLI 兑换 EUR
€0.0402531264
|1 PLI 兑换 USD
$0.04193034
|1 PLI 兑换 MYR
RM0.1874286198
|1 PLI 兑换 TRY
₺1.4805603054
|1 PLI 兑换 JPY
¥6.5885143242
|1 PLI 兑换 RUB
₽4.7167439466
|1 PLI 兑换 INR
₹3.595526655
|1 PLI 兑换 IDR
Rp676.2957117702
|1 PLI 兑换 PHP
₱2.4281859894
|1 PLI 兑换 EGP
￡E.2.1288033618
|1 PLI 兑换 BRL
R$0.2608067148
|1 PLI 兑换 CAD
C$0.0603796896
|1 PLI 兑换 BDT
৳5.01067563
|1 PLI 兑换 NGN
₦64.8071142006
|1 PLI 兑换 UAH
₴1.7656866174
|1 PLI 兑换 VES
Bs2.13844734
|1 PLI 兑换 PKR
Rs11.685985758
|1 PLI 兑换 KZT
₸22.0104933762
|1 PLI 兑换 THB
฿1.4352755382
|1 PLI 兑换 TWD
NT$1.3790888826
|1 PLI 兑换 CHF
Fr0.037737306
|1 PLI 兑换 HKD
HK$0.3257987418
|1 PLI 兑换 MAD
.د.م0.4239157374