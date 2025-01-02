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Plugin 价格 (PLI)

USD

Plugin (PLI) 实时价格图表

$0.04193034
$0.04193034$0.04193034
+8.00%(1D)

今天 Plugin (PLI) 的价格

今天 Plugin (PLI) 的实时价格为 0.04193034 USD。目前其市值为 $ 8.08M USD。PLI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Plugin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 766.84K USD
- Plugin 当天价格变化为 +8.10%
- 其循环供应量为 192.69M USD

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Plugin (PLI) 价格表现 USD

今天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00314185
在过去30天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0056154830
在过去60天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0716531688
在过去90天内，Plugin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02658164611712527

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00314185+8.10%
30天$ +0.0056154830+13.39%
60天$ +0.0716531688+170.89%
90天$ +0.02658164611712527+173.19%

Plugin (PLI) 价格分析

Plugin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03852015
$ 0.03852015$ 0.03852015

$ 0.04283058
$ 0.04283058$ 0.04283058

$ 0.972163
$ 0.972163$ 0.972163

-0.47%

+8.10%

-3.95%

Plugin (PLI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

$ 766.84K
$ 766.84K$ 766.84K

192.69M
192.69M 192.69M

什么是Plugin (PLI)

Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.

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Plugin (PLI) 资源

官网

大家还在问：关于 Plugin (PLI) 的其他问题

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PLI 兑换为当地货币

1 PLI 兑换 AUD
A$0.067088544
1 PLI 兑换 GBP
0.033544272
1 PLI 兑换 EUR
0.0402531264
1 PLI 兑换 USD
$0.04193034
1 PLI 兑换 MYR
RM0.1874286198
1 PLI 兑换 TRY
1.4805603054
1 PLI 兑换 JPY
¥6.5885143242
1 PLI 兑换 RUB
4.7167439466
1 PLI 兑换 INR
3.595526655
1 PLI 兑换 IDR
Rp676.2957117702
1 PLI 兑换 PHP
2.4281859894
1 PLI 兑换 EGP
￡E.2.1288033618
1 PLI 兑换 BRL
R$0.2608067148
1 PLI 兑换 CAD
C$0.0603796896
1 PLI 兑换 BDT
5.01067563
1 PLI 兑换 NGN
64.8071142006
1 PLI 兑换 UAH
1.7656866174
1 PLI 兑换 VES
Bs2.13844734
1 PLI 兑换 PKR
Rs11.685985758
1 PLI 兑换 KZT
22.0104933762
1 PLI 兑换 THB
฿1.4352755382
1 PLI 兑换 TWD
NT$1.3790888826
1 PLI 兑换 CHF
Fr0.037737306
1 PLI 兑换 HKD
HK$0.3257987418
1 PLI 兑换 MAD
.د.م0.4239157374