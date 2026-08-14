Pikaboss 今日价格

Pikaboss (PIKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 PIKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIKA。

Pikaboss 目前市值在 $ 6,463,871 排名第 #-，流通供应量为 420.69T PIKA。过去 24 小时内，PIKA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIKA 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 -1.33%。过去一天，总交易量达到 --。

Pikaboss（PIKA）市场信息

市值 $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M 流通量 420.69T 420.69T 420.69T 总供应量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Pikaboss 的当前市值为 $ 6.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIKA 的流通量为 420.69T，总供应量是 420690000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.46M。