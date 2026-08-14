Peponk 今日价格

Peponk (PEPONK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.45%。当前 PEPONK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PEPONK。

Peponk 目前市值在 $ 376,829 排名第 #-，流通供应量为 849.99M PEPONK。过去 24 小时内，PEPONK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00219731，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PEPONK 在过去一小时内波动了 +0.54%，过去7 天内波动了 -22.96%。过去一天，总交易量达到 $ 76.26K。

Peponk（PEPONK）市场信息

市值 $ 376.83K$ 376.83K $ 376.83K 成交量（24H） $ 76.26K$ 76.26K $ 76.26K 完全稀释市值 $ 443.33K$ 443.33K $ 443.33K 流通量 849.99M 849.99M 849.99M 总供应量 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

Peponk 的当前市值为 $ 376.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.26K。PEPONK 的流通量为 849.99M，总供应量是 999992864.287377，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 443.33K。