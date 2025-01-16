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OSOL 价格 (OSOL)

USD

OSOL (OSOL) 实时价格图表

$0.03467149
$0.03467149$0.03467149
+27.10%(1D)

今天 OSOL (OSOL) 的价格

今天 OSOL (OSOL) 的实时价格为 0.03467149 USD。目前其市值为 $ 34.64M USD。OSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
OSOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 155.39K USD
- OSOL 当天价格变化为 +27.20%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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OSOL (OSOL) 价格表现 USD

今天内，OSOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00741367
在过去30天内，OSOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，OSOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，OSOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00741367+27.20%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

OSOL (OSOL) 价格分析

OSOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0270169
$ 0.0270169$ 0.0270169

$ 0.03732106
$ 0.03732106$ 0.03732106

$ 0.04521612
$ 0.04521612$ 0.04521612

+2.88%

+27.20%

+6.78%

OSOL (OSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 34.64M
$ 34.64M$ 34.64M

$ 155.39K
$ 155.39K$ 155.39K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是OSOL (OSOL)

OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.

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OSOL (OSOL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 OSOL (OSOL) 的其他问题

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OSOL 兑换为当地货币

1 OSOL 兑换 AUD
A$0.0558210989
1 OSOL 兑换 GBP
0.0280839069
1 OSOL 兑换 EUR
0.0336313453
1 OSOL 兑换 USD
$0.03467149
1 OSOL 兑换 MYR
RM0.156021705
1 OSOL 兑换 TRY
1.2287576056
1 OSOL 兑换 JPY
¥5.4021648569
1 OSOL 兑换 RUB
3.5624955975
1 OSOL 兑换 INR
3.0004707446
1 OSOL 兑换 IDR
Rp568.3849910256
1 OSOL 兑换 PHP
2.0296690246
1 OSOL 兑换 EGP
￡E.1.7453628066
1 OSOL 兑换 BRL
R$0.2083756549
1 OSOL 兑换 CAD
C$0.0495802307
1 OSOL 兑换 BDT
4.1938634304
1 OSOL 兑换 NGN
53.921101248
1 OSOL 兑换 UAH
1.4589762992
1 OSOL 兑换 VES
Bs1.87226046
1 OSOL 兑换 PKR
Rs9.6601705438
1 OSOL 兑换 KZT
18.3058532902
1 OSOL 兑换 THB
฿1.1989401242
1 OSOL 兑换 TWD
NT$1.1410387359
1 OSOL 兑换 CHF
Fr0.0315510559
1 OSOL 兑换 HKD
HK$0.2697441922
1 OSOL 兑换 MAD
.د.م0.3487951894