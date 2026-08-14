Oasys 今日价格

Oasys (OAS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.04%。当前 OAS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OAS。

Oasys 目前市值在 $ 2,738,972 排名第 #-，流通供应量为 6.83B OAS。过去 24 小时内，OAS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.141992，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OAS 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +18.26%。过去一天，总交易量达到 $ 22.09K。

Oasys（OAS）市场信息

市值 $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M 成交量（24H） $ 22.09K$ 22.09K $ 22.09K 完全稀释市值 $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M 流通量 6.83B 6.83B 6.83B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Oasys 的当前市值为 $ 2.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.09K。OAS 的流通量为 6.83B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.01M。