Naym 价格 (NAYM)
今天 Naym (NAYM) 的实时价格为 0.00179734 USD。目前其市值为 $ 145.23K USD。NAYM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Naym 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Naym 当天价格变化为 -1.83%
- 其循环供应量为 80.80M USD
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今天内，Naym 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Naym 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008849703。
在过去60天内，Naym 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015008856。
在过去90天内，Naym 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01836963351705224。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.83%
|30天
|$ -0.0008849703
|-49.23%
|60天
|$ -0.0015008856
|-83.50%
|90天
|$ -0.01836963351705224
|-91.08%
Naym 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.07%
-1.83%
-21.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 NAYM 兑换 VND
₫46.08559494
|1 NAYM 兑换 AUD
A$0.0028577706
|1 NAYM 兑换 GBP
￡0.0013659784
|1 NAYM 兑换 EUR
€0.0015816592
|1 NAYM 兑换 USD
$0.00179734
|1 NAYM 兑换 MYR
RM0.0079442428
|1 NAYM 兑换 TRY
₺0.0684067604
|1 NAYM 兑换 JPY
¥0.2579362634
|1 NAYM 兑换 RUB
₽0.1495027412
|1 NAYM 兑换 INR
₹0.1544993464
|1 NAYM 兑换 IDR
Rp29.9556546844
|1 NAYM 兑换 KRW
₩2.553031603
|1 NAYM 兑换 PHP
₱0.1027719012
|1 NAYM 兑换 EGP
￡E.0.0921675952
|1 NAYM 兑换 BRL
R$0.0105324124
|1 NAYM 兑换 CAD
C$0.0024803292
|1 NAYM 兑换 BDT
৳0.217927475
|1 NAYM 兑换 NGN
₦2.8574470788
|1 NAYM 兑换 UAH
₴0.0742481154
|1 NAYM 兑换 VES
Bs0.12761114
|1 NAYM 兑换 PKR
Rs0.5028777586
|1 NAYM 兑换 KZT
₸0.9269241848
|1 NAYM 兑换 THB
฿0.0601569698
|1 NAYM 兑换 TWD
NT$0.0581798958
|1 NAYM 兑换 AED
د.إ0.0065962378
|1 NAYM 兑换 CHF
Fr0.0014558454
|1 NAYM 兑换 HKD
HK$0.013929385
|1 NAYM 兑换 MAD
.د.م0.0166793152
|1 NAYM 兑换 MXN
$0.036486002