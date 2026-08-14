Mind AI 今日价格

Mind AI (MA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.29%。当前 MA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MA。

Mind AI 目前市值在 $ 41,280 排名第 #-，流通供应量为 105.07M MA。过去 24 小时内，MA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01730064，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MA 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -18.56%。过去一天，总交易量达到 --。

Mind AI（MA）市场信息

市值 $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.56K$ 45.56K $ 45.56K 流通量 105.07M 105.07M 105.07M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Mind AI 的当前市值为 $ 41.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MA 的流通量为 105.07M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.56K。