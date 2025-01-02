Lucha 价格 (LUCHA)
今天 Lucha (LUCHA) 的实时价格为 0.02730135 USD。目前其市值为 $ 339.23K USD。LUCHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lucha 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 744.73 USD
- Lucha 当天价格变化为 +2.65%
- 其循环供应量为 12.37M USD
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今天内，Lucha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00070376。
在过去30天内，Lucha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017975290。
在过去60天内，Lucha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0089717750。
在过去90天内，Lucha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004451790767801064。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00070376
|+2.65%
|30天
|$ -0.0017975290
|-6.58%
|60天
|$ +0.0089717750
|+32.86%
|90天
|$ +0.004451790767801064
|+19.48%
Lucha 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
+2.65%
-2.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.
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|1 LUCHA 兑换 AUD
A$0.04368216
|1 LUCHA 兑换 GBP
￡0.02184108
|1 LUCHA 兑换 EUR
€0.0264823095
|1 LUCHA 兑换 USD
$0.02730135
|1 LUCHA 兑换 MYR
RM0.1220370345
|1 LUCHA 兑换 TRY
₺0.9634646415
|1 LUCHA 兑换 JPY
¥4.2811246935
|1 LUCHA 兑换 RUB
₽3.03044985
|1 LUCHA 兑换 INR
₹2.3410907625
|1 LUCHA 兑换 IDR
Rp440.3442931905
|1 LUCHA 兑换 PHP
₱1.582932273
|1 LUCHA 兑换 EGP
￡E.1.3860895395
|1 LUCHA 兑换 BRL
R$0.16926837
|1 LUCHA 兑换 CAD
C$0.039313944
|1 LUCHA 兑换 BDT
৳3.262511325
|1 LUCHA 兑换 NGN
₦42.1966935465
|1 LUCHA 兑换 UAH
₴1.1496598485
|1 LUCHA 兑换 VES
Bs1.39236885
|1 LUCHA 兑换 PKR
Rs7.608886245
|1 LUCHA 兑换 KZT
₸14.3312976555
|1 LUCHA 兑换 THB
฿0.935890278
|1 LUCHA 兑换 TWD
NT$0.897668388
|1 LUCHA 兑换 CHF
Fr0.024571215
|1 LUCHA 兑换 HKD
HK$0.2121314895
|1 LUCHA 兑换 MAD
.د.م0.2760166485