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Jeff 价格 (JEFF)

USD

Jeff (JEFF) 实时价格图表

$18.74
$18.74$18.74
+3.60%(1D)

今天 Jeff (JEFF) 的价格

今天 Jeff (JEFF) 的实时价格为 18.74 USD。目前其市值为 $ 18.72M USD。JEFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jeff 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 448.32K USD
- Jeff 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 998.40K USD

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Jeff (JEFF) 价格表现 USD

今天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.660202
在过去30天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.9344166780
在过去60天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +78.8842853060
在过去90天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.51434648888635

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.660202+3.65%
30天$ -7.9344166780-42.33%
60天$ +78.8842853060+420.94%
90天$ +16.51434648888635+742.00%

Jeff (JEFF) 价格分析

Jeff 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 16.72
$ 16.72$ 16.72

$ 20.15
$ 20.15$ 20.15

$ 130.31
$ 130.31$ 130.31

-0.06%

+3.65%

+6.17%

Jeff (JEFF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.72M
$ 18.72M$ 18.72M

$ 448.32K
$ 448.32K$ 448.32K

998.40K
998.40K 998.40K

什么是Jeff (JEFF)

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官网

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JEFF 兑换为当地货币

1 JEFF 兑换 AUD
A$29.984
1 JEFF 兑换 GBP
14.992
1 JEFF 兑换 EUR
17.9904
1 JEFF 兑换 USD
$18.74
1 JEFF 兑换 MYR
RM83.7678
1 JEFF 兑换 TRY
661.7094
1 JEFF 兑换 JPY
¥2,946.865
1 JEFF 兑换 RUB
2,089.51
1 JEFF 兑换 INR
1,606.7676
1 JEFF 兑换 IDR
Rp302,258.0222
1 JEFF 兑换 PHP
1,085.4208
1 JEFF 兑换 EGP
￡E.951.2424
1 JEFF 兑换 BRL
R$118.999
1 JEFF 兑换 CAD
C$26.9856
1 JEFF 兑换 BDT
2,239.43
1 JEFF 兑换 NGN
29,009.1452
1 JEFF 兑换 UAH
788.2044
1 JEFF 兑换 VES
Bs955.74
1 JEFF 兑换 PKR
Rs5,220.027
1 JEFF 兑换 KZT
9,837.1882
1 JEFF 兑换 THB
฿642.5946
1 JEFF 兑换 TWD
NT$616.3586
1 JEFF 兑换 CHF
Fr16.866
1 JEFF 兑换 HKD
HK$145.6098
1 JEFF 兑换 MAD
.د.م189.274