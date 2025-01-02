Jeff 价格 (JEFF)
今天 Jeff (JEFF) 的实时价格为 18.74 USD。目前其市值为 $ 18.72M USD。JEFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Jeff 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 448.32K USD
- Jeff 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 998.40K USD
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今天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.660202。
在过去30天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.9344166780。
在过去60天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +78.8842853060。
在过去90天内，Jeff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.51434648888635。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.660202
|+3.65%
|30天
|$ -7.9344166780
|-42.33%
|60天
|$ +78.8842853060
|+420.94%
|90天
|$ +16.51434648888635
|+742.00%
Jeff 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+3.65%
+6.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 JEFF 兑换 AUD
A$29.984
|1 JEFF 兑换 GBP
￡14.992
|1 JEFF 兑换 EUR
€17.9904
|1 JEFF 兑换 USD
$18.74
|1 JEFF 兑换 MYR
RM83.7678
|1 JEFF 兑换 TRY
₺661.7094
|1 JEFF 兑换 JPY
¥2,946.865
|1 JEFF 兑换 RUB
₽2,089.51
|1 JEFF 兑换 INR
₹1,606.7676
|1 JEFF 兑换 IDR
Rp302,258.0222
|1 JEFF 兑换 PHP
₱1,085.4208
|1 JEFF 兑换 EGP
￡E.951.2424
|1 JEFF 兑换 BRL
R$118.999
|1 JEFF 兑换 CAD
C$26.9856
|1 JEFF 兑换 BDT
৳2,239.43
|1 JEFF 兑换 NGN
₦29,009.1452
|1 JEFF 兑换 UAH
₴788.2044
|1 JEFF 兑换 VES
Bs955.74
|1 JEFF 兑换 PKR
Rs5,220.027
|1 JEFF 兑换 KZT
₸9,837.1882
|1 JEFF 兑换 THB
฿642.5946
|1 JEFF 兑换 TWD
NT$616.3586
|1 JEFF 兑换 CHF
Fr16.866
|1 JEFF 兑换 HKD
HK$145.6098
|1 JEFF 兑换 MAD
.د.م189.274