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GEEQ 价格 (GEEQ)

USD

GEEQ (GEEQ) 实时价格图表

$0.070255
$0.070255$0.070255
+13.60%(1D)

今天 GEEQ (GEEQ) 的价格

今天 GEEQ (GEEQ) 的实时价格为 0.070255 USD。目前其市值为 $ 3.83M USD。GEEQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
GEEQ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 282.14K USD
- GEEQ 当天价格变化为 +13.65%
- 其循环供应量为 54.50M USD

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GEEQ (GEEQ) 价格表现 USD

今天内，GEEQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00843765
在过去30天内，GEEQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0107008200
在过去60天内，GEEQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0299189699
在过去90天内，GEEQ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02516454045611597

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00843765+13.65%
30天$ -0.0107008200-15.23%
60天$ +0.0299189699+42.59%
90天$ +0.02516454045611597+55.81%

GEEQ (GEEQ) 价格分析

GEEQ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.058715
$ 0.058715$ 0.058715

$ 0.074646
$ 0.074646$ 0.074646

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

+0.51%

+13.65%

-27.97%

GEEQ (GEEQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

$ 282.14K
$ 282.14K$ 282.14K

54.50M
54.50M 54.50M

什么是GEEQ (GEEQ)

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GEEQ (GEEQ) 资源

官网

大家还在问：关于 GEEQ (GEEQ) 的其他问题

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GEEQ 兑换为当地货币

1 GEEQ 兑换 AUD
A$0.112408
1 GEEQ 兑换 GBP
0.056204
1 GEEQ 兑换 EUR
0.0674448
1 GEEQ 兑换 USD
$0.070255
1 GEEQ 兑换 MYR
RM0.31403985
1 GEEQ 兑换 TRY
2.48070405
1 GEEQ 兑换 JPY
¥11.0356554
1 GEEQ 兑换 RUB
7.83272995
1 GEEQ 兑换 INR
6.0236637
1 GEEQ 兑换 IDR
Rp1,133.14500265
1 GEEQ 兑换 PHP
4.06706195
1 GEEQ 兑换 EGP
￡E.3.5675489
1 GEEQ 兑换 BRL
R$0.44611925
1 GEEQ 兑换 CAD
C$0.1011672
1 GEEQ 兑换 BDT
8.3954725
1 GEEQ 兑换 NGN
108.7533349
1 GEEQ 兑换 UAH
2.9549253
1 GEEQ 兑换 VES
Bs3.583005
1 GEEQ 兑换 PKR
Rs19.56953025
1 GEEQ 兑换 KZT
36.87895715
1 GEEQ 兑换 THB
฿2.4069363
1 GEEQ 兑换 TWD
NT$2.31068695
1 GEEQ 兑换 CHF
Fr0.0632295
1 GEEQ 兑换 HKD
HK$0.54588135
1 GEEQ 兑换 MAD
.د.م0.7095755