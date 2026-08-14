Fletcher by Virtuals 今日价格

Fletcher by Virtuals (FLETCHER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6,29%。当前 FLETCHER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FLETCHER。

Fletcher by Virtuals 目前市值在 $ 10 360,95 排名第 #-，流通供应量为 1,00B FLETCHER。过去 24 小时内，FLETCHER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FLETCHER 在过去一小时内波动了 -0,20%，过去7 天内波动了 -11,51%。过去一天，总交易量达到 --。

Fletcher by Virtuals（FLETCHER）市场信息

市值 $ 10,36K$ 10,36K $ 10,36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10,36K$ 10,36K $ 10,36K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Fletcher by Virtuals 的当前市值为 $ 10,36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLETCHER 的流通量为 1,00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10,36K。