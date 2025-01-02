Fefe 价格 (FEFE)
今天 Fefe (FEFE) 的实时价格为 0.00540249 USD。目前其市值为 $ 2.27M USD。FEFE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fefe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 312.41K USD
- Fefe 当天价格变化为 +3.84%
- 其循环供应量为 420.69M USD
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今天内，Fefe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019959。
在过去30天内，Fefe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021004178。
在过去60天内，Fefe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028586465。
在过去90天内，Fefe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006629350749221933。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00019959
|+3.84%
|30天
|$ -0.0021004178
|-38.87%
|60天
|$ -0.0028586465
|-52.91%
|90天
|$ -0.006629350749221933
|-55.09%
Fefe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.75%
+3.84%
-22.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today!
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|1 FEFE 兑换 AUD
A$0.0086980089
|1 FEFE 兑换 GBP
￡0.004321992
|1 FEFE 兑换 EUR
€0.0051863904
|1 FEFE 兑换 USD
$0.00540249
|1 FEFE 兑换 MYR
RM0.0241491303
|1 FEFE 兑换 TRY
₺0.1907619219
|1 FEFE 兑换 JPY
¥0.8488932537
|1 FEFE 兑换 RUB
₽0.59967639
|1 FEFE 兑换 INR
₹0.4633175424
|1 FEFE 兑换 IDR
Rp87.1369232847
|1 FEFE 兑换 PHP
₱0.3128581959
|1 FEFE 兑换 EGP
￡E.0.2743384422
|1 FEFE 兑换 BRL
R$0.0343058115
|1 FEFE 兑换 CAD
C$0.0077795856
|1 FEFE 兑换 BDT
৳0.645597555
|1 FEFE 兑换 NGN
₦8.3629464702
|1 FEFE 兑换 UAH
₴0.2272287294
|1 FEFE 兑换 VES
Bs0.27552699
|1 FEFE 兑换 PKR
Rs1.5048635895
|1 FEFE 兑换 KZT
₸2.8359290757
|1 FEFE 兑换 THB
฿0.1850893074
|1 FEFE 兑换 TWD
NT$0.1776878961
|1 FEFE 兑换 CHF
Fr0.004862241
|1 FEFE 兑换 HKD
HK$0.0419773473
|1 FEFE 兑换 MAD
.د.م0.054565149