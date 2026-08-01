Magma Finance实时价格 (MAGMA)
Magma Finance (MAGMA) 今日实时价格为 $ 0.1833，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 MAGMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.1833 每 MAGMA。
Magma Finance 目前市值在 $ 34.83M 排名第 #343，流通供应量为 190.00M MAGMA。过去 24 小时内，MAGMA 的交易价格在 $ 0.1819（低点）和 $ 0.19424（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.5705294007583253，而历史最低价为 $ 0.06970874382482972。
短期表现方面，MAGMA 在过去一小时内波动了 -0.49%，过去7 天内波动了 -31.28%。过去一天，总交易量达到 $ 83.50K。
No.343
19.00%
SUI
Magma Finance 的当前市值为 $ 34.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.50K。MAGMA 的流通量为 190.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 183.30M。
-0.49%
-1.06%
-31.28%
-31.28%
跟踪 Magma Finance 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0019638
|-1.06%
|30天
|$ -0.07602
|-29.32%
|60天
|$ -0.13956
|-43.23%
|90天
|$ -0.03052
|-14.28%
今天，MAGMA 记录了 $ -0.0019638 (-1.06%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.07602 (-29.32%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，MAGMA 的变化为 $ -0.13956 (-43.23%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.03052 (-14.28%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Magma Finance 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 MAGMA 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 65% | 看跌 35%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|R1 ＜ 现价 ≤ R2
|位于 R1‑R2 间
|高于中枢，但未进极端高价区。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|3‑4 买
|40‑60% 中立
|均线多空参半，方向待观察。
|EMA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
MAGMA_USDT在4h周期运行于中枢0.19573上方。现价0.19937突破R1阻力位0.19924。价格处于枢纽体系上部区间。均线组与EMA组呈现多头排列。指标一致性指向上行结构。市场维持高位震荡格局。 MACD形成金叉确认短期买盘介入。MA与EMA组同步发出买入信号。RSI处于中性区域显示动能未过热。快慢指标同向运行表明动能集中。波动率维持在常规水平。StochRSI与KDJ数值配合价格高位整理。多空力量在现价位附近暂时平衡。 近端关键支撑位于中枢0.19573，距离现价约1.8%。下方S1价位0.19189提供次级参考。上方R2阻力位0.20308距离现价约1.9%。S2价位0.18838构成远端下行边界。价格若回落需观察中枢承接力度。突破R2将打开新的上行空间。当前价位紧贴R1形成即时博弈点。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Magma Finance 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Magma Finance 是 Sui 的流動性中心，率先推出了第一個完全基於 Move 構建的自適應流動性做市商 (ALMM)。 Magma 的 ALMM 架構旨在充分釋放鏈上流動性的潛力，它能夠動態地將流動性集中到不同的價格區間。這為交易者帶來了更精準的定價、更深層的流動性和近乎零滑點，同時最大限度地提高了流動性提供者的資金效率。
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