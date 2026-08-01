Magma Finance 今日价格

Magma Finance (MAGMA) 今日实时价格为 $ 0.1833，过去 24 小时内变化了 1.06%。当前 MAGMA 兑 USD 的汇率为 $ 0.1833 每 MAGMA。

Magma Finance 目前市值在 $ 34.83M 排名第 #343，流通供应量为 190.00M MAGMA。过去 24 小时内，MAGMA 的交易价格在 $ 0.1819（低点）和 $ 0.19424（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.5705294007583253，而历史最低价为 $ 0.06970874382482972。

短期表现方面，MAGMA 在过去一小时内波动了 -0.49%，过去7 天内波动了 -31.28%。过去一天，总交易量达到 $ 83.50K。

Magma Finance（MAGMA）市场信息

排名 No.343 市值 $ 34.83M$ 34.83M $ 34.83M 成交量（24H） $ 83.50K$ 83.50K $ 83.50K 完全稀释市值 $ 183.30M$ 183.30M $ 183.30M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.00% 所属公链 SUI

Magma Finance 的当前市值为 $ 34.83M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.50K。MAGMA 的流通量为 190.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 183.30M。