Portal To Bitcoin（PTB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03101 $ 0.03101 $ 0.03101 24H最低价 $ 0.03408 $ 0.03408 $ 0.03408 24H最高价 24H最低价 $ 0.03101$ 0.03101 $ 0.03101 24H最高价 $ 0.03408$ 0.03408 $ 0.03408 历史最高 $ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312 $ 0.08213221598557312 最低价 $ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256 $ 0.023917348960866256 涨跌幅（1H） +1.42% 涨跌幅（1D） +2.32% 漲跌幅（7D） -18.73% 漲跌幅（7D） -18.73%

Portal To Bitcoin（PTB）当前实时价格为 $ 0.03351。过去 24 小时内，PTB 的交易价格在 $ 0.03101 至 $ 0.03408 之间波动，市场活跃度显著。PTB 的历史最高价为 $ 0.08213221598557312，历史最低价为 $ 0.023917348960866256。

从短期表现来看，PTB 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.42%，过去 24 小时内变动为 +2.32%，过去 7 天内累计变动为 -18.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Portal To Bitcoin（PTB）市场信息

排名 No.482 市值 $ 60.56M$ 60.56M $ 60.56M 成交量（24H） $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 完全稀释市值 $ 281.48M$ 281.48M $ 281.48M 流通量 1.81B 1.81B 1.81B 最大供应量 8,400,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 总供应量 5,258,400,000 5,258,400,000 5,258,400,000 流通率 21.51% 所属公链 ETH

Portal To Bitcoin 的当前市值为 $ 60.56M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.15M。PTB 的流通量为 1.81B，总供应量是 5258400000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 281.48M。