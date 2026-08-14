FAHHHH 今日价格

FAHHHH (FAHHHH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3,81%。当前 FAHHHH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FAHHHH。

FAHHHH 目前市值在 $ 79 852 排名第 #-，流通供应量为 977,05M FAHHHH。过去 24 小时内，FAHHHH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00126405，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FAHHHH 在过去一小时内波动了 -0,42%，过去7 天内波动了 -16,05%。过去一天，总交易量达到 --。

FAHHHH（FAHHHH）市场信息

市值 $ 79,85K$ 79,85K $ 79,85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 79,85K$ 79,85K $ 79,85K 流通量 977,05M 977,05M 977,05M 总供应量 999 386 348,497912 999 386 348,497912 999 386 348,497912

FAHHHH 的当前市值为 $ 79,85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FAHHHH 的流通量为 977,05M，总供应量是 999386348.497912，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79,85K。